Gazzetta: lo United apre ad uno stipendio di 10 milioni netti per Osimhen

La trattativa che porterebbe Ronaldo al Napoli a prezzo di saldo è complessa, coinvolge anche l’Ajax e Antony. Le prossime ore saranno decisive

La Gazzetta dello Sport torna, nella sua edizione online, sull’intreccio di mercato che porterebbe Cristiano Ronaldo a Napoli. Un progetto di Mendes, potente procuratore del portoghese, al quale De Laurentiis acconsentirebbe in cambio di 100 milioni per Osimhen. Lo United si accollerebbe gran parte dello stipendio di Cr7, che arriverebbe al Napoli in saldi.

Più che un affare di mercato, una vera e propria “ragnatela”, che coinvolge anche l’Ajax e Antony, come abbiamo spiegato.

La Gazzetta scrive che “le prossime ore si prospettano decisive”. Da Manchester non ci sono ancora offerte ufficiali per Osimhen, come chiarito anche da Spalletti nella conferenza stampa della vigilia di Fiorentina-Napoli, ma un’apertura sì.

“In effetti da Manchester non c’è ancora un’offerta ufficiale, ma c’è l’evidente apertura a riconoscere ad Osimhen uno stipendio intorno ai 10 milioni di euro netti. Ma tempo al tempo, prima vanno sciolti gli altri nodi”.