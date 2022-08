Gazzetta: il paradosso Meret, potrebbe diventare il terzo portiere del Napoli

Sta per arrivare Sirigu e in lizza ci sono anche Kepa del Chelsea e Navas del Psg, se dovesse arrivare uno dei due Alex si troverebbe a slittare in terza posizione

Alex Meret non riesce a trovare pace, arrivato a Napoli come grande promessa, non è riuscito a conquistare il suo posto di titolare nella formazione azzurra ed oggi non è di certo il favorito di mister Spalletti, anzi, come scrive la Gazzetta dello Sport, la sua situazione potrebbe ancora peggiorare