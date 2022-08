Galtier: «Navas va rispettato, non accetta di fare il numero due»

Keylor Navas può essere il prossimo portiere del Napoli. Quel che è certo è che non giocherà al Paris Saint Germain la prossima stagione. L’ha chiarito anche l’allenatore Galtier, che ha eletto Donnarumma a numero uno e che ha rilasciato alcune dichiarazioni sul costaricano in conferenza stampa. Le riportiamo.

«Navas è un grande giocatore che va rispettato molto. No, non accetta di essere il numero due, e per fortuna. So che ha ci sono alcune squadre interessate a lui. In allenamento sta dimostrando di essere un grande professionista. Se ne andrà? Ripeto, c’è qualche interessamento. Vedremo»