Il vicepresidente del Napoli, Edoardo De Laurentiis, ha parlato ai media costaricani, in particolare a Teletica.com, della trattativa che potrebbe portare Keylor Navas a vestire la maglia azzurra.

«Tutto il mondo sa che Keylor è un portiere fortissimo, che ha vinto molto. Posso dire che stiamo parlando con diversi club: con il Chelsea, il Manchester, il Real Madrid, il Barcellona perché ci sono diversi calciatori che interessano al Napoli. Vedremo, il mercato è aperto fino a settembre. Non c’è una scadenza per l’ingaggio del portiere, per ora abbiamo Meret e Sirigu. È normale che il Napoli debba completare la squadra. Cerchiamo un attaccante e un portiere»