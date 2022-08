Di Marzio, Meret allo Spezia è saltato perché Provedel non voleva trasferirsi a Napoli

Il portiere italiano, infatti, sarebbe finito all’interno dell’operazione Meret, facendo il percorso inverso del portiere classe 1997 e unendosi alla squadra di Luciano Spalletti.

È’ fatta per Lo Spezia l’acquisto dalla Fiorentina di Dragowski. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio infatti il portiere polacco è atteso in città tra lunedì e martedì.

Alla Fiorentina andranno 2 milioni di euro più un milione di bonus (che dipenderà dalla sua eventuale cessione nei tre anni di contratto) e il 50% della rivendita.

Per quanto riguarda Meret, invece, il suo trasferimento allo Spezia è saltato poiché Provedel si era impegnato con la Lazio e non ha preso dunque in considerazione l’ipotesi di trasferirsi al Napoli. Il portiere italiano, infatti, sarebbe finito all’interno dell’operazione Meret, facendo il percorso inverso del portiere classe 1997 e unendosi alla squadra di Luciano Spalletti.