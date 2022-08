CorSport: Navas al Napoli, operazione complessa, legata a Fabian. Sette giorni sono pochi, ma sufficienti

Per garantire a Keylor la buonuscita si deve giocare sulla valutazione dello spagnolo, sul bonus alla firma e sul ricco contratto biennale

La trattativa tra Napoli e Psg per Navas e Fabian procede lentamente ma procede, scrive il Corriere dello Sport. Quella per il portiere è un’operazione complessa e articolata. Mancano sette giorni alla fine del mercato: pochi ma sufficienti, scrive il Corriere dello Sport.

“Le storie, parallele ma destinate a intrecciarsi, procedono lentamente ma procedono dopo il blitz parigino dell’inviato di mercato con la giacca azzurra: ieri il Paris s’è dedicato alla rescissione del contratto di Ander Herrera, necessaria proprio a creare lo spazio in rosa da destinare a Ruiz, e nel frattempo ha continuato a trattare con Keylor e con il club di De Laurentiis per chiudere un cerchio economico che non può prescindere dalla buonuscita pretesa dal Gato”.