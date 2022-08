CorSport: Kvaratskhelia ha una tecnica eccellente. Salta l’uomo, accelera, muove palla

Il calcio italiano riscopre gli acquisti di qualità, scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport.

“Da anni il mercato di qualità è in Inghilterra, in Spagna e a Parigi. La Premier, la Liga (una parte) e il Psg possono acquistare i migliori giocatori del mondo. Da anni, in Italia, il mercato è invece di seconda mano. In questa bollente estate, però, alla base di scelte e di strategie c’è una nuova idea, una nuova ricerca: la tecnica”.

“Dybala alla Roma, Mkhitaryan all’Inter, Di Maria alla Juventus, Kvaratskhelia al Napoli, Adli e De Ketelaere al Milan, Cancellieri alla Lazio e anche Miranchuk al Torino, Caprari al Monza, forse Bajrami alla Fiorentina e Ilicic al Bologna. Sono 11 giocatori che hanno più di una caratteristica in comune: la fantasia, la creatività, il dribbling, l’assist, il gol (seppure in misure diverse). Sono giocatori che cambiano una squadra, la arricchiscono, la rendono spettacolare, aggiungono qualcosa di geniale alla manovra. Può essere una nuova via, o almeno un tentativo, per il calcio italiano. Meno equilibrio, più tecnica significa più divertimento”.