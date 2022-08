CorSport: il Napoli accelera per Navas, bonus di 4 milioni alla firma e lauto ingaggio fino al 2024 

Ieri Micheli è volato a Parigi per chiudere. Il portiere non intende rinunciare ai 18 milioni di stipendio, il Napoli ha fiducia nel buon esito della trattativa

Il Napoli prova a chiudere l’affare Navas. Il Corriere dello Sport scrive che ieri Micheli è volato a Parigi per parlare col Psg. Manca una settimana alla fine del mercato. Il traguardo è vicino, scrive il quotidiano sportivo. Navas vuole una forte buonuscita dal club parigino. Si lavora ad un cospicuo bonus alla firma.

E ancora:

“Il vero ostacolo alla chiusura dell’affare-Keylor riguarda un suo preciso desiderio (per altro comprensibile a 35 anni): non vuole perdere i 9 milioni di stipendio annui tra base fissa e premi contemplati dal suo contratto per le stagioni 2022-23 e 2023-24. Totale: 18 milioni o giù di lì. Una montagna che la società sta provando a scalare giocando tra la valutazione del cartellino di Fabian che acquisterebbe il Psg; un bonus alla firma che il Napoli riconoscerebbe al portiere; e il lauto stipendio fino al 2024 che ancora il Napoli, con la spinta del Decreto Crescita, è pronto a garantirgli. Un triangolo da disegnare con precisione certosina che alla fine, però, soddisferebbe le pretese di Navas: ecco perché ieri Maurizio Micheli, l’inviato di mercato con la giacca azzurra, è volato a Parigi ”.

Il Napoli ha fiducia nella chiusura della trattativa.

“Siamo allo sprint finale e in società domina la fiducia. Manca appena l’ultimo scatto. E se proprio dovesse saltare tutto, beh, allora si tenterebbe il piano B: se non arriverà l’accordo per Navas, allora Giuntoli ricomincerebbe a lavorare con il Chelsea per Kepa”.