CorSport: il Borussia molla Simeone, ma il Napoli deve prima cedere Petagna al Monza

Il Borussia Dortmund ha mollato la trattativa per accaparrarsi Giovanni Simeone, scrive il Corriere dello Sport, ma al Napoli occorre comunque chiudere prima la trattativa per Petagna al Monza.

“La concorrenza del Borussia per Simeone è durata il tempo di un sondaggio: dopo il dramma di Haller è cominciata la caccia al sostituto, ma dopo aver raccolto informazioni e la certezza che l’attaccante del Verona è un promesso sposo del Napoli, il Dortmund ha virato sull’olandese Modeste. Capitolo chiuso. Ma la storia del doppio affare, invece, non lo è ancora: il Cholito arriverà quando il Monza compirà il passo decisivo e definitivo per l’acquisto di Petagna”.

“Oggi potrebbe essere un giorno importante per sbloccare la questione”.