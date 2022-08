CorMez: gli eredi di Maradona portano in tribunale le maglie del Napoli che celebrano Diego

La disputa riguarda la validità della cessione dei diritti di immagine del Pibe al manager Ceci. In ballo 450mila euro. Il 23 agosto la prima udienza

Le magliette messe in vendita dal Napoli lo scorso novembre per celebrare Diego Armando Maradona finiscono in tribunale. L’udienza è in programma per il 23 agosto. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno. Gli eredi di Maradona hanno citato in giudizio sia il Napoli che Stefano Ceci, l’ex manager di Diego.

“Il 23 di agosto è stata programmata l’udienza per l’istanza cautelare presentata dagli eredi di Maradona per la divisa special edition degli azzurri. In ballo ci sono diritti di immagine per 450mila euro. E, soprattutto, una controversia legale con l’ex manager del campione argentino, Stefano Ceci, titolare della società “Diez” con la quale ha stipulato un contratto con il Napoli”.

La questione è che gli eredi di Diego non riconoscono il contratto siglato dal Napoli con Ceci “sulla base di un accordo che Maradona aveva stipulato con il manager – cedendo a lui i diritti di immagine – tre mesi prima di morire”.

Ceci, dal suo canto, ritiene quell’intesa valida e proprio in base al contratto firmato da Maradona “ha liquidato agli eredi il 50% dei diritti di immagine decurtati dalle spese”.

Nonostante tutto si andrà in tribunale.