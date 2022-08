Continua il giro dello Stivale di Simone Verdi: l’ex Napoli riparte dall’Hellas Verona

Lo riferisce Sky. Arriva dal Toro in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di salvezza. Non si è concretizzato il rientro a Salerno dove aveva fatto discretamente bene

Arrivò al Napoli nell’estate del 2018 per circa 25 milioni di euro, dopo un inseguimento durato mesi. Simone Verdi veniva da un’ottima stagione al Bologna. Dopo un solo anno a Napoli ha lasciato direzione Torino, dove non ha mai trovato continuità. Ha fatto discretamente bene alla Salernitana, contribuendo alla salvezza della squadra di Nicola, ma era in prestito secco ed è ritornato alla base, la squadra campana non l’ha comprato. Ora Verdi riparte dall’Hellas Verona, si metterà a disposizione di Cioffi per cercare di rilanciarsi. Lo riferisce Sky, che specifica anche la formula:

Verona, fatta per Simone Verdi dal Torino. L’ex Salernitana arriva in prestito di riscatto che diventa obbligo in base alle prestazioni del giocatore e in caso di salvezza