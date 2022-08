Casemiro ci sta pensando. Il Manchester United offre 60 milioni al Real Madrid

Il brasiliano è fondamentale per Ancelotti. Ma ha 30 anni, fu acquistato nel 2014 per 6 milioni e i Blancos ne hanno spesi 80 per Tchouaméni suo erede

“Casemiro ci sta pensando”. Titola così l’edizione on line di Marca. L’offerta del Manchester United per Casemiro – 60 milioni di euro – è una bomba di mercato. Seconda solo al trasferimento di Lewandowski dal Bayern al Barcellona.

Scrive Marca:

il calcio è pieno di decisioni dolorose. (…) L’operazione Casemiro-United è ancora aperta e restano molte incognite, ma la certezza è che lascerà il Real Madrid solo se sia il club che il giocatore raggiungeranno la convinzione che sia la decisione migliore per entrambi. In ballo ci sono un bel po’ di soldi.

Casemiro è un giocatore fondamentale per il Madrid.

Ancelotti lo ama, il club lo ama, lo spogliatoio lo apprezza, ma… il mercato è una faccia parte del calcio e la proposta è arrivata nel momento migliore per essere almeno studiata. Il Real lo acquistò nel 2014 per 6 milioni di euro. Lo darebbe via otto anni dopo con uno zero in più: 60 milioni. Per lui ci sarebbe un quinquennale a peso d’oro. Quest’estate il Real ha speso 80 milioni per il suo sostituto: Tchouaméni.

Casemiro ha 30 anni. È un calciatore fondamentale per Ancelotti. Lo United non gioca la Champions. È stato il miglior in coppa contro l’Eintracht nella Supercoppa europea.

Conclude Marca:

È vero che la sua vita è centrata a Madrid, ma i suoi occhi vanno oltre e lui non chiude la porta. Certo, si sente amato e rispettato qui e anche questo conta.