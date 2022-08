Barbano: De Ketelaere è un predestinato, assomiglia a Michael Laudrup

Sul Corriere dello Sport Alessandro Barbano incorona Charles De Ketelaere, nuovo acquisto del Milan di Pioli: è un predestinato.

“L’anticipo intuitivo, la corsa caparbia, il tocco morbido assistito dalla visione di gioco dei grandi registi. E poi i vent’anni che fanno la differenza e sono il marchio del Milan scudettato. Il paragone con Michael Laudrup, il principe di Danimarca che vinse tutto il vincibile con Juve e Barcellona, può apparire azzardato per un talento che fin qui porta in dote appena tre titoli della Pro League belga. Ma Charles De Ketelaere ha certamente tutto del predestinato. E quanto basta per far sognare il pubblico di San Siro”.