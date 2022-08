Anche la Gazzetta si arrende a Kvara e lo incorona affare dell’anno

Dopo un’estate intera sulla partenza di Mertens e su quel che aveva perso il Napoli, persino alla Gazza si arrendono alla realtà

Potenza della lirica dove ogni dramma è un falso

Kvara affare dell’anno. La Gazzetta ha già assegnato l’oscar del calciomercato e lo ha vinto il Napoli con Cristiano Giuntoli. Sembra incredibile, dopo aver letto per buona parte dell’estate articoli sulle partenze di Insigne e Mertens, sulla grave perdita soprattutto del belga (che oggi gioca in Turchia col Galatasaray e ancora non si segnalano eventi calcistici significativi), la Gazzetta è costretta a prendere atto della realtà.

Leggete qui:

Averlo preso a dieci milioni rappresenta probabilmente il vero affare di tutto questo calciomercato, perché nel rapporto qualità prezzo si è già capito che il Napoli ha compiuto un piccolo capolavoro. Merito dello scouting azzurro e di CristianoGiuntoli, che non ha propriamente anticipato la concorrenza, perché Kvara era finito anche nel mirino della Juve, ma ha affondato per primo il colpo, complice proprio l’addio di Insigne avvenuto in pieno inverno.