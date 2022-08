A Genova finisce 0-0, la Juventus non aggancia Inter, Roma e Napoli in vetta alla classifica

Più Sampdoria che Juve nella partita del lunedì sera. Il Var annulla un gol a Rabiot per fuorigioco di Vlahovic

Più Sampdoria che Juventus al Marassi di Genova, dove il match serale del lunedì finisce 0-0.

Il primo tempo si è chiuso a reti inviolate ma con i blucerchiati molto più pericolosi degli uomini di Massimiliano Allegri, già dopo pochi minuti di gioco. Ci prova Cuadrado al 15′ ma il suo tiro finisce su Audero. La Juventus è parsa a lungo slegata e imprecisa, anche povera di idee, mentre la Samp ha provato a spingere per contrastare l’illustre avversaria. Nel corso dei primi 45 minuti di gioco, secondo i dati Opta, Vlahovic, molto isolato, ha toccato solo tre palloni, almeno 5 in meno rispetto a qualsiasi altro giocatore in campo, portieri inclusi.

Proprio Vlahovic è protagonista al 65′: riceve palla da Miretti e anziché tirare aspetta che arrivi Rabiot, che insacca nell’angolino giusto. Ma il Var pesca il serbo in fuorigioco ed annulla la rete. Kostic vicinissimo al gol, ma Audero dice no.

La Juve spinge sul finale, ma nonostante i sei minuti di recupero non riesce ad agganciare Inter, Roma e Napoli in vetta alla classifica.