Ve lo ricordate Mannini? Ha trovato squadra grazie al suo cane

Lo racconta il Giornale. L’ex esterno del Napoli Ingaggiato dal presidente del Beverley Town, conosciuto ai giardinetti. Galvanizzatissimi gli ultrà del Beverley che hanno già fondato il «Mannini Fan Club».

Ve lo ricordate Daniele Mannini? Ha giocato nel Napoli, con Mazzarri. Un esterno sinistro, giocava nel 3-5-2 a tutta fascia. Ebbene, la sua storia – dall’edizione odierna del Giornale – merita di essere raccontate. Si è trasferito in Inghilterra, dove a 38 anni, dopo una dignitosa carriera professionistica, faceva responsabile di vendite di una importante ditta alimentare. Fa una vita tranquilla – scrive il Giornale – con una sosta giornaliera obbligata: quella per i bisognini del cane nei giardinetti di Beverley, cittadina di meno di 30mila abitanti nella contea dell’East Riding of Yorkshire. È lì che ha conosciuto Mark Smith, il presidente del Beverley Town Football Club.

E proprio mentre il «miglior amico» (peloso) di Daniele stava fiutando il posto migliore per concedersi un attimo di privacy, ecco spuntare il padrone di un altro quattro zampe: tal Mark Smith (nome del padrone, non del quattro zampe), presidente del Beverley Town Football Club neopromosso nella lega semiprofessionistica: cimento pallonaro ben lontano dai fasti della Premier League ma il massimo cui possano aspirare i tifosi locali.

Mannini ha giocato con Ibra e Ronaldinho, mica roba da poco.

Il presidente si fa coraggio, e spara:

«Ma tu verresti a giocare nel mio Beverley?». Fulminea la replica di Daniele, che non aspettava altro: «Yes!». Una fiaba che la Bbc ha subito colto al lazzo, catturando la testimonianza del presidente Mark: «Credevo che Daniele fosse un dog sitter, poi ho scoperto che era stato un importante calciatore professionista. Tra noi si è instaurato un feeling perfetto. Lui è felice di giocare con noi, e noi siamo orgogliosi di avere in squadra un campione».

Galvanizzatissimi gli ultrà del Beverley che hanno già fondato il «Mannini Fan Club».