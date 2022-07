Totti: «Dybala è stato vicino alla Roma. C’è stata una chiacchierata, poi è svanito»

A Sky: «C’è stato un momento in cui era molto possibile, poi sono successe altre cose, non so cosa si sono detti»

A margine di un torneo di padel, Francesco Totti ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky. Ha svelato che c’è stato un momento in cui la Roma è stata vicina a prendere Paulo Dybala.

«Diciamo che era possibile, molto possibile. Però poi sono successe altre cose ed è svanito così. Ora lui penserà altrove, non so dove sinceramente. Speravo potesse venire a Roma. È stata una possibilità concreta, c’è stata una chiacchierata. Però non so cosa si sono detti».