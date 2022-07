Tmw: De Laurentiis ha scommesso su Dybala e vuole portare a casa l’operazione nel weekend

È bastata una telefonata di Spalletti perché Dybala vacillasse, perché capisse che Napoli è la piazza ideale per rilanciarsi. E così, un minuto dopo l’addio di Koulibaly, De Laurentiis comincerà l’operazione per portare la Joya in azzurro. Che in realtà è partita ieri notte, a Dimaro. Lo scrive Enzo Bucchioni nel suo editoriale di calciomercato per Tmw. Il Napoli ha sparigliato le carte.

Se fino a pochi giorni fa sembrava nettamente in vantaggio l’Inter, il corteggiamento di Marotta e l’idea di provare a vincere lo scudetto avevano attirato l’argentino da tempo, c’è forse anche qualcosa di più di una stretta di mano, ma adesso tutto torna in discussione. Anche la Roma aveva provato a inserirsi senza grande successo, c’è Mourinho, ma non gioca la Champions. Ora l’entrata a gamba tesa di De Laurentiis sta sparigliando le carte.

È l’unico che può far dimenticare in fretta le grandi partenze. Pagare le provvigioni non sarà un problema, lo stipendio sarà lo stesso che il patron aveva offerto a Koulibaly.

De Laurentiis ha scommesso su Dybala e spera di portare a casa l’operazione in questo week end. All’argentino è stato proposto un contratto quinquennale a cinque milioni l’anno più bonus facilmente raggiungibili che porterebbero il tutto, come detto, vicino ai sei milioni. Comunque a Napoli potrà giocare la Champions, diventare immediatamente leader e titolarissimo, cosa che l’Inter, ad esempio, non può offrirgli.

L’argentino è indispettito dall’Inter.