Tananai: «Ero obeso e alle medie mi chiamavano ciccione. Nulla rispetto ai tweet di Sanremo»

Il Corriere della Sera intervista Alberto Cotta Ramusino, in arte Tananai. Quest’anno ha partecipato al Festival di Sanremo arrivando ultimo, ma ora sta scalando le classifiche. Si parte dal nome d’arte: Tananai è una parola che si usa al nord e che significa «gran confusione e schiamazzo di gente che ciarla e grida». Viene spesso usata per indicare dei bambini vivaci.

Si racconta:

«Nato a Milano l’8 maggio 1995 e cresciuto a Cologno Monzese. Fino a che non ho avuto il motorino, la metropoli sembrava distante. Vita di periferia tranquilla, senza problemi. Al massimo qualche “ciccione” e qualche spintone quando ero un ragazzino obeso. Non direi bullismo, nulla rispetto ai tweet di Sanremo. Alle medie ero 1 metro e 50 per 82 chili. Adesso 1 e 82 per 76. Ho anche saltato qualche mese di scuola per non farmi vedere: ero pure in carrozzina per un problema a un ginocchio. Ho iniziato a mangiare bene, gli ormoni mi hanno fatto crescere e in terza, quando ho iniziato a piacere alle ragazzine, pensavo mi prendessero in giro».