Sport.es: Neto spera di chiudere l’accordo con il Napoli entro questa settimana

Sport.es dedica un approfondimento alla questione Neto.

“chiede da mesi di lasciare il Barça ma sperava di trovare una destinazione Champions o, almeno, un club che potesse qualificarsi per i titoli. L’opzione del Celta è stata presa in considerazione, ma è stato lo stesso portiere ad escluderla. Il Fulham lo ha sondato ed era disposto a pagare uno stipendio importante purché il suo trasferimento fosse a costo zero, ma Neto non era convinto e il club inglese è vicino alla chiusura dell’ingaggio di Bernd Leno per questa posizione. L’opzione Napoli è quella che più si addice a Neto. Crede di poter essere titolare lì e riattivare la sua carriera sportiva in un club che vuole aspirare a tutto. I suoi agenti stanno cercando di fare un accordo con il Barça che consenta di risparmiare lo stipendio per la stagione che gli resta di contratto. Il Napoli non aspetterà oltre, quindi questa settimana è fondamentale per concretizzare la partenza”.