Sky: mercato portieri Napoli, Kepa è il preferito di Spalletti

L’offerta del West Ham si avvicina sempre di più ai 40 milioni chiesti dal Napoli. In attacco l’obiettivo più realistico è sempre Giovanni Simeone

La redazione sportiva di Sky Tg24 si è soffermata sul mercato del Napoli che, seppur ha già chiuso numerose operazioni, potrebbe ancora riservare diverse sorprese.C’è infatti ancora da valutare anche la posizione di Piotr Zielinski, che potrebbe lasciare l’azzurro per la Premier. Gli inglesi del West Ham si stanno avvicinando alla cifra richiesta dal Napoli per cederlo. Il club chiede quaranta milioni di euro per vendere il polacco e gli Hammers potrebbero accontentare Aurelio De Laurentiis. Il Napoli sta pensando di acquistare una mezzala per non farsi trovare impreparato dall’eventuale cessione del centrocampista polacco.

In attacco l’obiettivo più realistico è sempre Giovanni Simeone, il sogno, invece, è Giacomo Raspadori del Sassuolo.

Per quanto riguarda la situazione portieri invece la lista è lunga, ci sono Sirigu, Neto, Trapp e Kepa che è il preferito di Luciano Spalletti.