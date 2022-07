Gazzetta: il West Ham offre 5 milioni a Zielinski e 35 al Napoli. Il club vuole di più, ma vacilla

Sulla Gazzetta dello Sport la trattativa tra il Napoli e il West Ham per Piotr Zielinski. A partire dalla volontà del centrocampista azzurro.

“Piotr non è entusiasta dell’idea di lasciare la maglia azzurra e soprattutto di rinunciare alla Champions. Di conseguenza, il West Ham è entrato nell’ottica di idea che serve un ingaggio veramente importante per portare Zielinski lontano da Napoli ed è pronto ad alzare la prima offerta formulata ai procuratori dell’ex empolese. Il polacco è attualmente uno dei calciatori più pagati del club di De Laurentiis (che si libererebbe dell’ennesimo ingaggio pesante), ma nonostante questo dall’Inghilterra sono disposti ad offrirgli molto di più, vale a dire oltre i cinque milioni netti. Differenze da limare ci sono anche con il Napoli, visto che il club azzurro chiede di andare leggermente oltre i circa 35 milioni che il West Ham è pronto a sborsare. Giuntoli, però, e questo sì che è un indizio, sta iniziando a fare una serie di considerazioni tattiche dovendosi guardare intorno per sostituire Zielinski”.

Se il centrocampista dovesse partire, le strade da battere sarebbero quelle che portano a Barak o Raspadori.

“In pratica, dovesse uscire Zielinski il profilo per sostituirlo potrebbe essere quello di Barak, per la sua capacità di inserimento alle spalle della difesa avversaria, ma anche quello di un vero e proprio “dieci” alla Raspadori, con conseguente rivoluzione in mediana. Una soluzione che potrebbe apparire ardita ma alla quale il Napoli sta pensando anche se davanti i giochi debbono ancora compiersi perché Ounas è in lista di sbarco e Petagna aspetta sempre che il Monza affondi il colpo (non a caso nessuno dei due ieri ha preso parte al test con l’Adana)”.