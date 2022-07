Sky: De Laurentiis ha rifiutato la prima offerta del Chelsea per Koulibaly, oggi il rilancio per chiudere

Il Chelsea è pronto a presentare al Napoli l’offerta giusta per assicurarsi le prestazioni di Kalidou Koulibaly. La cifra incassata da De Laurentiis dovrebbe aggirarsi intorno ai 40 milioni, di cui 38 di parte fissa. Il Napoli ha rifiutato, verosimilmente nella giornata di ieri, una prima offerta di 35 milioni. Lo rivela il giornalista di Sky Fabrizio Romano su Twitter. Oltre a Koulibaly, il Chelsea proverà a prendere anche Aké del City. I due difensori sostituiscono Rudiger, ora in forza al Real Madrid, e Christensen. approdato al Barcellona.

Chelsea are prepared to submit the final, official bid for Kalidou Koulibaly: €38m plus add-ons, up to €40m package. Napoli could accept, after opening proposal worth €35m turned down. 🔵🇸🇳 #CFC

Koulibaly agreed personal terms – while Chelsea are also working on Nathan Aké. pic.twitter.com/3LSFcL5u27

