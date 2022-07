Sacchi: «Il malumore della tifoseria nei confronti del Napoli rischia di penalizzare la squadra»

Alla Gazzetta: «Napoli e il Napoli, per vincere, hanno bisogno di uno sforzo comune, perché non hanno alle spalle la storia e l’esperienza delle altre big»

In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi indica le squadre che secondo lui potrebbero sorprendere nella prossima stagione della Serie A, in avvio a metà agosto. I nomi: Fiorentina, Roma e Napoli. A patto che il club di De Laurentiis ritrovi una certa armonia con la sua tifoseria.

«La Roma di Mourinho potrebbe essere una sorpresa. Mou ha fatto un grande lavoro nella passata stagione e ha ottenuto un successo in Conference League che è benzina utile per affrontare questo campionato. Penso che anche il Napoli possa ritagliarsi uno spazio importante, ma il malumore della tifoseria nei confronti della società non è un bell’inizio. Napoli e il Napoli, per vincere, hanno bisogno di uno sforzo comune, perché non hanno alle spalle la storia e l’esperienza delle altre big. E poi attenzione alla Fiorentina che gioca un calcio coraggioso. Bisognerà vedere come s’integrerà il nuovo centravanti, Jovic, arrivato dal Real Madrid».