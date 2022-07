Repubblica: la Salernitana offre a Mertens 3 milioni netti per un anno, il belga riflette

C’è anche l’opzione per il secondo anno. Iervolino porta avanti la trattativa personalmente. Dries gradirebbe Inter o Lazio ma non sono arrivate offerte

Secondo quanto scrive La Repubblica, la Salernitana sta provando a convincere Mertens con un’offerta da 3 milioni netti per un anno, con opzione per un secondo. Il belga riflette.

“Il belga ha dato l’addio a Napoli, la Salernitana sogna il grande colpo a parametro zero. Il presidente Danilo Iervolino sta portando avanti personalmente la trattativa con l’attaccante. L’offerta è di 3 milioni netti per un anno con opzione per il secondo. Mertens riflette. Lazio e Inter sono destinazioni a lui gradite, ma al momento l’interesse non si è concretizzato in un’offerta. E la destinazione estera — il ritorno in Belgio — con il passare dei giorni è sempre più probabile”.