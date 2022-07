Primo allenamento del Napoli a Castel di Sangro, Olivera aggregato al gruppo

Il Napoli inizia oggi la seconda parte della preparazione estiva. I giocatori in campo con il nuovo materiale tecnico disponibile per la prossima stagione

Il Napoli di Luciano Spalletti inizia oggi la seconda parte del ritiro estivo: dopo Dimaro, la squadra lavora a Castel di Sangro. Nel pomeriggio il primo allenamento allo stadio Patini. Tra i presenti in campo anche Mathias Olivera, che a Dimaro aveva lavorato a parte rispetto al resto del gruppo per dargli modo di riprendersi con calma dall’infortunio. L’uruguayano si era aggregato ai compagni già nell’ultimo giorno di ritiro in Val di Sole.

La squadra ha lavorato in campo con il nuovo materiale tecnico che i giocatori indosseranno nella prossima stagione, al via tra meno di un mese.