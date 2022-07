Napoli, ultimo giorno a Dimaro: Olivera in gruppo, lavoro di scarico per Osimhen

Il report del club. L’uruguayano è recuperato, ma non è stato rischiato nell’amichevole di ieri contro il Perugia

Ultima mattinata di lavoro per il Napoli in quel di Dimaro. Gli azzurri torneranno in Campania, presumibilmente nella giornata di domani, per poi cominciare il ritiro di Castel di Sangro nel prossimo weekend. Di seguito il report diffuso del club sul sito ufficiale. Buone notizie per Olivera: ha svolto l’intera sessione in gruppo.

Mattinata di lavoro sul campo di Carciato per il Napoli. Il gruppo dopo una prima fase di attivazione in palestra ha svolto lavoro aerobico e situazioni di palle inattive. Al termine della seduta un gruppo di azzurri è rimasto a lavorare sui calci piazzati. Olivera ha svolto l’intera sessione in gruppo. Lavoro di scarico per Osimhen e Ounas.