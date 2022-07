Paire: «Sono due giorni che non bevo alcolici, mi sto curando. Siamo tennisti, ma anche esseri umani»

«Tutti gli sportivi possono riconoscersi in me. Ho bisogno di vedere i miei amici, di uscire. Amo bere il mio piccolo bicchiere di alcol. Amo i barbecue a ora di pranzo e stare seduto a bordo piscina a non fare nulla, non fare sport, non fare tennis. Quello di cui ho bisogno è riuscire a trovare la via di mezzo, fare festa ma anche essere serio e prepararmi bene per i tornei. Questo è ciò che faccio un po’ fatica a fare, in questo momento. Ecco perché ricomincerò da zero. Sono passati due giorni da quando ho bevuto alcolici, sono nel bel mezzo di una cura. Mi piace quando vado ad allenarmi, quando gioco con i miei amici, ma giocare una partita di tennis in questo momento…».