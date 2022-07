Ostigard: «Ho rifiutato tutte le altre offerte, volevo soltanto il Napoli. Da tempo»

«È un grande sogno che si avvera. Non sono venuto per sostituire Koulibaly, resto me stesso e darò il massimo. Sono venuto per vincere»

Ieri il Napoli ha ufficializzato e presentato il nuovo difensore a disposizione di Luciano Spalletti, Leo Ostigard. Dopo aver trascorso la domenica in albergo per gli ultimi passaggi burocratici, Ostigard ha rilasciato le sue prime dichiarazioni.

«Conosco la Serie A perché ho giocato sei mesi con il Genoa, ma il Napoli è diverso. È un grande sogno che si avvera: sono davvero felice di essere qui. Per vestire questa maglia ho rifiutato tutte le offerte, volevo soltanto il Napoli. Da tempo. Non sono venuto per sostituire Koulibaly: lui è un grande calciatore e io resto me stesso e darò il massimo. Per me non fa differenza giocare sul centrodestra o sul centrosinistra: deciderà l’allenatore, non è un problema. Sono venuto per vincere. Per vincere quante più partite con questa squadra».