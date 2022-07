Napoli, Rrahmani e Politano sono arrivati a Dimaro

In Trentino arrivano alla spicciolata anche gli azzurri “nazionali”. Dopo Lobotka, è il turno del kosovaro e di Politano. Atteso entro domani Koulibaly

Amir Rrahmani e Matteo Politano sono arrivati a Dimaro. Lo annuncia il Napoli sui social network. Dopo Lobotka, dunque, altri due azzurri «nazionali» si sono uniti al ritiro in Trentino. Il kosovaro è uno dei punti fermi della difesa dei partenopei, che l’anno scorso è stata la migliore del campionato. L’ala destra ex Inter è invece al centro di diverse polemiche, dopo la richiesta di cambiare aria e qualche malinteso con Spalletti. Per ora, comunque, il Valencia di Gattuso – l’unica squadra con cui c’è stato qualcosa di più di un sondaggio – non pare in grado di affondare il colpo. E dunque Politano si mette regolarmente a disposizione del tecnico di Certaldo. In attesa di Koulibaly, Osimhen e Anguissa, che dovrebbero unirsi al gruppo tra stasera e domani.