Ritiro Napoli, arriva Lobotka e Juan Jesus lascia il ritiro

Ovazione all’arrivo del centrocampista che ha abbracciato Spalletti e tutti i compagni. Juan Jesus ha lasciato Dimaro per raggiungere la moglie in dolce attesa

Secondo giorno di ritiro per il Napoli di Spalletti e seconda sessione di allenamento pomeridiano sul campo di Carciato.

Il primo ad arrivare in campo è Kvaratskhelia, seguito a ruota da Zedadka. La squadra dopo una prima fase di attivazione ha svolto esercitazione tecnica a gruppi e lavoro di possesso palla. A chiusura di sessione partita a campo ridotto blu contro gialli con quest’ultimi che si sono aggiudicati la partitina in famiglia.

Sta per iniziare la prima partitella del pomeriggio: gialli contro blu. In giallo: Folorunsho, Petagna, Demme, Mario Rui, Zedadka, Gaetano. In blu: Kvaratskhelia, Lozano, Zanoli, Costanzo, Zerbin, Fabian Ruiz.

Olivera ha svolto parte lavoro personalizzato in piscina, palestra e campo. Nel pomeriggio anche Lobotka ha raggiunto la sede del ritiro e ha svolto una parte dei test medici. Ovazione per lui, abbraccia Spalletti e tutti i compagni. L’allenamento si ferma: tutti salutano il centrocampista

Cori per Mario Rui: tifosi scatenati sugli spalti.

Juan Jesus, nel pomeriggio, ha lasciato Dimaro per raggiungere la moglie in dolce attesa.