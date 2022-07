Nadal: «Due settimane fa ero vicino al ritiro, ora no. Il Covid? Con tre ritiri è probabile che ci siano molti casi»

Ieri Rafa Nadal ha battuto Ricadas Berankis a Wimbledon, in quattro set. Un match di poco più di due ore al termine del quale lo spagnolo ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Ha riconosciuto di aver giocato male nei primi due set, anche se si è sentito meglio di altre volte. Ha anche detto che due settimane fa è stato molto vicino al ritiro.

«Un paio di settimane fa ero vicino al ritiro. Ora non mi sento così. Non ho mai avuto paura che quel giorno sarebbe arrivato. Penso di essere felice, di aver avuto una vita molto felice al di fuori del tennis, anche se il tennis è stato una parte molto importante della mia vita negli ultimi 30 anni. Ho un sacco di cose che mi piace fare, quindi non sono preoccupato per questo. Ma, naturalmente, quando arriverà quel giorno, sarà un cambiamento. Tutti i cambiamenti, nella vita, richiedono tempo. Devi adattarti. È normale che si parli del ritiro di grandi atleti, perché in qualche modo sono stati ai vertici per così tanto tempo, a maggior ragione negli sport più popolari, che sono entrati a far parte della vita di molte persone. Succede la stessa cosa con alcuni calciatori, con i golfisti. Mi riferisco, ad esempio, a una persona che amo guardare, Tiger Woods. Ora non riesco a vedere Tiger giocare così spesso. In un certo senso, questo è anche un cambiamento nella mia vita. Probabilmente la gente la penserà come me, da tifoso, quando Roger non gioca, quando Novak non gioca, quando non gioco io, o quando qualcuno del calcio, del basket o di qualsiasi altro sport non gioca, perché diventa parte della vita quotidiana delle persone essendo fonte di ispirazione».