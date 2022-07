Mundo Deportivo: Cristiano Ronaldo ha lo stesso valore di mercato di Lozano

Acquistato dalla Juve a 117 milioni dal Real, il valore del portoghese è progressivamente diminuito. Oggi vale 30 milioni, come il messicano del Napoli

Il valore di mercato di Cristiano Ronaldo è lo stesso di quello di Hirving Lozano. Lo scrive Mundo Deportivo, sulla base dei dati Transfermarket. Il portoghese è stato a lungo la firma più costosa del mondo del calcio, il Real Madrid ha pagato 94 milioni di euro al Manchester United, per accaparrarselo. Ma col passare degli anni, a parte il passaggio dal Real alla Juve, per cui i bianconeri hanno pagato 117 milioni, il suo valore è diminuito progressivamente. La Juve lo ha ceduto al Manchester United per 45 milioni. Oggi il valore del portoghese è di 30 milioni di euro, lo stesso del messicano del Napoli. Una cifra che potrebbe essere pagata da diversi club calcistici europei.