Moggi: a Napoli litigai (a parole) come Juric e Vagnati. A fine anno l’allenatore andò via

Luciano Moggi svela un aneddoto sul suo passato napoletano. Una dura lite con Ottavio Bianchi che lui paragona a quella tra Juric e Vagnati pur senza venire alle mani. Moggi non cita Bianchi ma l’allenatore non può essere che lui visto che Moggi ha avuto solo due tecnici: uno è Bianchi e l’altro è Bigon. Ma Moggi lasciò Napoli prima di Bigon.

Spintoni nel ritiro austriaco del Toro, tra Juric e il ds Vagnati. Non sapendo le ragioni della diatriba un consiglio a Cairo è quello di seguire attentamente l’evolversi della situazione tra i due, senza credere ad un abbraccio di circostanza che ha il valore di una pace armata. E magari accertarsi da quale bocca è uscita l’offesa a lui stesso. Lo dico per esperienza essendo capitato a me la stessa cosa con un mister (non a spintoni ma con parole) quando dirigevo il Napoli. Alla fine uno dei due doveva fare le valigie: in quel caso, a fine campionato, toccò all’allenatore.