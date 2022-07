Messaggero: Mertens continua ad offrirsi a Sarri, è disposto a ridursi l’ingaggio a 2,5 milioni

Il tecnico sarebbe anche ben disposto ad accogliere il belga, ma la linea della Lazio prevede l’abbassamento del monte stipendi e il ringiovanimento

Dries Mertens è in vacanza a Capri e ancora non ha una squadra in cui giocare. Le offerte non gli mancano, ma non ne ha ancora accettata nessuna. Secondo quanto scrive il Messaggero, il belga continua ad offrirsi alla Lazio di Sarri. Il tecnico sarebbe ben contento di accoglierlo nuovamente, ma la politica del club è quella di riduzione del monte ingaggi e di ringiovanimento. Il quotidiano romano scrive che Mertens sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio a 2,5 milioni pur di riabbracciare Sarri.

Al momento non si tocca più nulla in attacco. Anche se da Capri Mertens continua a offrirsi a Sarri, dichiarandosi disposto ad abbassarli l’ingaggio a 2,5 milioni pur di raggiungerlo. Maurizio lo accoglierebbe volentieri in organico, ma ha sposato la politica societaria di abbassamento del monte stipendi e di ringiovanimento. È stato preso Cancellieri, è un esterno, ma Maurizio è convinto di poterlo plasmare persino come vice-Ciro.