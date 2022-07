Marca: il Napoli è una delle migliori opzioni per Kepa, possibile prestito di un anno

Lo spagnolo vuole giocare e al Chelsea non ha spazio. A Napoli giocherebbe la Champions, potrebbe avere minutaggio e troverebbe Spalletti che già lo conosce

Marca dedica un approfondimento di mercato a Kepa Arrizabalaga, portiere del Chelsea e della Nazionale inserito tra gli obiettivi di mercato del Napoli. Kepa vuole lasciare il club. La scorsa stagione gli è stato preferito Edouard Mendy, lui vuole giocare. Marca scrive:

“il Napoli è, al momento, una delle migliori opzioni che il portiere ha sul tavolo. Nel club di Serie A Kepa avrebbe assicurate diverse cose: minuti come titolare, un allenatore, Spaletti, che già lo conosce, un club competitivo in cui giocare la Champions e una continuità che non ha, in teoria, al Chelsea, e di cui Kepa ha bisogno per soddisfare uno dei suoi obiettivi essere scelto tra i tre portieri della Spagna per il Mondiale”.

Il desiderio di giocare di più lo ha espresso lui stesso in una recente intervista, quando ha dichiarato:

«Sono al Chelsea e voglio avere successo qui. E se non fosse possibile, analizzeremmo altre strade, perché il mio obiettivo è giocare. Non sono disperato. Alla fine sono in un grande club… Parlerò con l’allenatore e decideremo, ma con il chiaro messaggio che voglio giocare di più».

Marca dice che c’è la possibilità che vada al Napoli in prestito per una stagione, per diventare l’alternativa a Meret, che è in procinto di rinnovare

“Il trasferimento non è chiuso, è un’opzione, e ci si dovrebbe lavorare in queste settimane”.