Pedullà: è caldo l’asse Napoli-Chelsea, gli azzurri puntano Broja e Kepa

Sulla Gazzetta. Il ventenne attaccante albanese aspetta il Napoli ma non all’infinito. Il portiere vuole giocare, ha un ingaggio alto ma i rapporti tra i club sono buoni

L’asse Napoli-Chelsea è caldo. Koulibaly è un’operazione fresca fresca. In passato ci sono stati i passaggi di Sarri e Jorginho. I rapporti tra i due club sono ottimi e hanno resistito al cambio di proprietà dei Blues.

Alfredo Pedullà sulla Gazzetta dello sport scrive che il Napoli punta due obiettivi del Chelsea: l’attaccante albanese di 20 Armando Broja (un’iradiddio, ne abbiamo scritto qui) che lo scorso anno ha giocato in prestito al Southampton. È un calciatore fatto e finito. Il Napoli aveva pensato a lui per sostituire Osimhen ma il nigeriano è rimasto: allora perché non affiancargli questo attaccante che Reja conosce molto bene? Bisogna muoversi altrimenti si perde.

Scrive Pedullà che Broja è il primo della lista se dovesse partire Petagna (al Monza). Costa tanto,

è possibile che il Napoli lavori per un prestito con diritto di riscatto.

Dall’attaccante al portiere. Spalletti vuole un nome da mettere in concorrenza con Meret. C’è Sirigu in lizza ma c’è anche Kepa.

Kepa vuole giocare, a Londra non è più titolare da un pezzo dopo l’ascesa di Mendy, ha un ingaggio molto alto e qualche club già alle costole. Ci ha provato il Nizza, ci proveranno altri. Ma se dovesse essere ancora libero tra qualche settimana, il Napoli potrebbe rappresentare una soluzione.