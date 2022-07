Maldini annuncia il rinnovo: «È tutto a posto, all’ultimo, ma ce l’abbiamo fatta»

Il CorSport scrive di accordo per 2 anni con opzione sul terzo. La quadra è stata trovata ieri sera, manca ancora l’ufficialità burocratica

Alla fine il Milan ce l’ha fatta a rinnovare Maldini e Massara. L’annuncio lo ha dato proprio Maldini ieri sera.

«E’ tutto a posto, all’ultimo ma ce l’abbiamo fatta, abbiamo rinnovato. Siamo contenti di essere qui e di programmare un futuro insieme sempre vincente. Come sarà il Milan? Adesso vediamo, c’è tempo. Siamo partiti un po’ in ritardo, ma recupereremo. Sono molto felice».

Manca ancora l’ufficialità burocratica, scrive il Corriere dello Sport, ma le condizioni generali sono state accettate.

“Nella mattinata di ieri i dirigenti rossoneri hanno ricevuto l’ultima proposta di contratto da Elliott, con delle modifiche rispetto alle precedenti e si è trovato un accordo. Nei giorni passati infatti i legali del fondo Elliott e quelli di Paolo Maldini si sono inviati le bozze con alcune richieste e variazioni per arrivare alla chiusura della trattativa. Richieste che non riguardano l’aspetto economico o della durata del contratto (dovrebbe essere 2 anni con opzione sul terzo), ma sui ruoli e il concetto di operatività di Maldini in diversi ambiti, specialmente sul calciomercato”.