Libero: la cessione di Bremer alla Juve è il capolavoro di Cairo, ma c’entra anche il Lodo Blackstone

“Tra i due litiganti Inter e Juventus gode Urbano Cairo, cioè colui che più aveva da perdere nella commedia-Bremer”.

Lo scrive su Libero, Claudio Savelli. Nonostante la clausola rescissoria da 15 milioni attivabile a gennaio, il presidente del Torino è riuscito a vendere il suo giocatore a 40 milioni più 7 di bonus, il triplo della cifra a cui si sarebbe liberato tra pochi mesi.

“Cairo ha quindi venduto alle migliori condizioni un asset che avrebbe sicuramente perso, ottenendo quasi quanto chiedeva (50 milioni). Se vista in questi termini e contestualizzata nel mercato italiano, dove di soldi ne girano pochi e dove vendere è più difficile che comprare, la cessione di Bremer è un piccolo capolavoro. Il presidente ha atteso che si creasse un duello sul suo giocatore, rischiando di rompere con i nerazzurri e restare con uno scontento in rosa fino a gennaio. Ha benedetto l’ingresso in scena della Juve e alla fine, per difendere la scelta di vendere ai rivali cittadini che fa imbestialire i tifosi, potrà sempre dire di aver privilegiato il miglior offerente e di aver quindi difeso gli interessi del suo club”.

In ambienti finanziari, scrive Savelli, si dice che l’affare sia legato al Lodo Blackstone.

“In ambienti finanziari si sospetta chi sia un affare legato al Lodo Blackstone, nella fattispecie che Exor abbia dato una mano a Cairo per sostenere le spese da 60 milioni (più 10 di spese legali) per il riacquisto da parte di Rcs della sede del Corriere della Sera di Via Solferino. Per questo si guarderà con curiosità la gestione dell’incasso nel Torino: il mercato piange, la rosa è incompleta e Juric freme. Chissà se ora si sbloccherà”.