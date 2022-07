le10sport: il Psg e il Lille hanno quasi raggiunto l’accordo per Renato Sanches

L’intervento di Al-Khelaïfi e la volontà del giocatore hanno sbloccato l’affare. Si discute della formula: trasferimento secco o prestito

Secondo quanto scrive le10sport.com, Lille e Psg sono vicinissime ad un accordo per Renato Sanches. Il centrocampista ha rifiutato il Milan per Parigi e ora sta per vedere coronato il suo sogno.

“Al Psg non è rimasto molto per completare la pratica di Renato Sanches. Secondo le nostre informazioni, la dirigenza del Lille e del Paris stanno attualmente trovando una soluzione per il trasferimento del centrocampista portoghese. Nasser Al-Khelaïfi è intervenuto personalmente per risolvere la situazione. E l’intervento del presidente del Psg ha permesso di portare avanti la pratica. Nel momento in cui scriviamo queste righe, PSG e LOSC stanno cercando una soluzione comune per il trasferimento di Renato Sanches. Di fronte al desiderio del portoghese di unirsi al Paris, la dirigenza del Lille ha deciso di rispettare il desiderio del proprio giocatore. Nonostante altre occasioni, come il Milan, Renato Sanchesha insistito e ha firmato: voleva il Paris e nient’altro”.

Non resta che trovare un accordo sui termini dell’operazione. Il quotidiano parla di due opzioni. La prima è un trasferimento secco.

“Il Psg ha presentato una proposta da 10 milioni. Il Lille sperava in qualcosa in più e quindi sta negoziando al rialzo per l’ultimo anno di contratto del giocatore. Le nostre fonti affermano che un accordo potrebbe essere possibile a circa 12 milioni di euro”.

La seconda opzione è quella di un prestito con opzione di riscatto. In tal caso, Sanches dovrebbe prima rinnovare con il Lille.

“Le discussioni continueranno questo fine settimana. Ma chiaramente, PSG e LOSC dovrebbero trovare un accordo abbastanza rapidamente”.