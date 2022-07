L’Arena: il Napoli ha offerto al Verona 28 milioni per Simeone e Barak

L’Arena di Verona parla di un accordo raggiunto tra il Napoli e Simeone, del Verona, per un contratto triennale. Giuntoli starebbe lavorando ad una trattativa più ampia che riguarda anche Barak. Per lui e il Cholito, il diesse del Napoli avrebbe offerto 28 milioni di euro. Si cerca la quadra con il club scaligero.

“Contratto di tre anni. Davide Giuntoli, diesse del Napoli, avrebbe trovato un accordo di massima con gli agenti del Cholito. Adesso, però, c’è da trovare la quadra con il Verona. Per un’operazione, tra l’altro, ben più ampia. Perché in ballo resta anche Antonin Barak”.

“Detto dell’accordo di massima che sarebbe stato trovato tra Napoli e argentino, adesso Giuntoli tornerà a parlare con il ds Marroccu per trovare un punto di incontro. I tredici milioni iniziali messi sul tavolo della trattativa non sono stati presi in considerazione. Il Napoli, allora, sembra intenzionato a cambiare la strategia in corsa, proponendo al Verona 28 milioni totali per il pacchetto che prevede Simeone e Barak. La proporzione dovrebbe, su per giù, essere questa: 16 milioni per il Cholito e 12 per Barak. Trattabile? Oggi magari l’Hellas si prenderà ancora tempo per riflettere. Ma il tempo potrebbe avvicinare le parti”.