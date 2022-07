La formula mai vista prima concordata da Madrid e Fiorentina per il trasferimento di Jovic

Luka Jovic giocherà nella nostra Serie A nella prossima stagione, nello specifico alla Fiorentina, che è riuscita a trovare la quadra col Real Madrid per l’attaccante serbo – da rilanciare dopo l’esperienza spagnola, dove non è riuscito a replicare le giocate fatte all’Eintracht – dopo settimane di trattative serrate. Ebbene, a far discutere è la formula del trasferimento, che ha pochi precedenti nella storia del calciomercato. La racconta Sportmediaset.

La società viola ha calato l’asso trovando l’accordo coi Merengues per il trasferimento a titolo gratuito dell’attaccante serbo, con buonuscita pagata dal Real (5 milioni). La formula dell’acquisto è particolare, praticamente unica: il giocatore ha firmato un biennale da 2,5 milioni ma sarà lui, allo scadere di queste due stagioni, a decidere se attivare l’opzione già concordata per altri due anni con stipendio raddoppiato (5 milioni di euro) o liberarsi a parametro zero. Se l’addio tra Jovic e Fiorentina dovesse invece arrivare prima dei due anni di contratto, la società viola dovrà girare il 50% del ricavato al Real Madrid.