Kyrgios nei quarti a Wimbledon: «Ora ho solo bisogno di un bicchiere di vino»

Ai quarti se la vedrà con Garin. Poi, forse, Nadal. «L’ho battuto nel mio primo torneo qui a Wimbledon, me ne sono ricordato durante la partita»

Kyrgios ha conquistato i quarti di finale a Wimbledon. Ha battuto in cinque set lo statunitense Brandon Nakashima e al prossimo affronterà Garin avversario alla sua portata. Garin, tra l’altro, sarebbe dovuto essere l’avversario di Berrettini al primo turno poi, come è noto, il tennista si è ritirati a causa del Covid.

Al termine del match Kyrgios ha detto:

“Innanzitutto, vorrei fare i complimenti a Brandon. È un giocatore infernale e ha appena 20 anni. Farà cose speciali in futuro, è sicuro. Non ha giocato molte volte su questo campo, penso sia stata la sua prima volta. L’esperienza mi ha aiutato. Non è stata la mia miglior prestazione, ma sono molto felice di aver superato le difficoltà. È sempre speciale giocare su questo campo (il centrale)”.