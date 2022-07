Ivanisevic: «In molti, al posto di Djokovic, non avrebbero mai più giocato a tennis dopo Melbourne»

Il coach di Nole alla Gazzetta: «È stato uno shock per me che ero un uomo libero, immaginatevi per lui. Incredibile come abbia superato quei momenti»

La Gazzetta dello Sport intervista Goran Ivanisevic, coach di Nole Djokovic, reduce dalla vittoria a Wimbledon contro Kyrgios.

«Questo successo è stato molto emozionante. Se posso dirlo, fin qui era è stato un anno difficile, anzi proprio di m…, soprattutto per lui, ma anche per noi che gli siamo stati vicini. Con tutto quello che è successo dall’Australia in poi, gli ci è voluto tempo per trovare la forza di andare avanti e ritrovare la forma. Tuttavia io sapevo che a Wimbledon era il favorito, lo vedevo in allenamento e giocava un tennis incredibile».

Quanto è stato difficile gestire il ritorno alla normalità dopo le vicende australiane?

«Quando ti succede ciò che è accaduto a Djokovic in Australia, di solito non riesci più a tornare quello che eri prima: è stata una cosa enorme. Dopo un paio di settimane gli ho detto: “Nole, va bene, dimentica Melbourne, torna indietro e ricominciamo ad allenarci”. Troppo facile. Non è successo. Ci è voluto molto tempo: Montecarlo, Belgrado, poi ha cominciato a giocare meglio a Madrid e a Roma, è stato ottimo a Parigi ma quel giorno Nadal era un giocatore migliore e Novak ha pure sbagliato atteggiamento».

Ancora una volta Novak ha dimostrato una straordinaria forza mentale.

«Lo ripeto: molti non si sarebbero ripresi, non avrebbero mai più giocato a tennis. È stato un grande shock per me che ero un uomo libero, immaginatevi per lui. È incredibile come si sia ripreso e come abbia superato quei momenti. È stato eroico, avrebbe potuto chiedersi perché continuare a giocare. Quattro settimane prima del Roland Garros non avrebbe nemmeno potuto partecipare, poi hanno cambiato le regole. Ma tu non puoi fare un programma su quello che decidono i governi. Ti alleni, ma non sai per quando lo stai facendo. Situazione difficile. Adesso va meglio, almeno sai dove puoi andare e dove non puoi farlo».