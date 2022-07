Inter, lo sfottò di Neville su Twitter: tagga i nerazzurri, «miglior account da seguire per problemi bancari»

Fa discutere il tweet dell’ex calciatore inglese. Suning ha enormi problemi economici, in Italia si fa finta di non vederlo

Lo sfottò di Gary Neville è virale su Twitter. L’ex calciatore inglese ha taggato ironicamente la società nerazzurra in risposta ad una domanda di Dominic Cummings, un politico britannico, che ha chiesto ai suoi followers di indicargli i migliori account da seguire per aggiornarsi in merito ai problemi bancari e di bonds in Italia.

Il riferimento, ovviamente, è ai notori problemi economici dell’Inter, che talvolta in Italia si fa finta di non vedere, ma che all’estero invece non sfuggono affatto. Suning è praticamente in bancarotta. Il tweet di Neville ha trovato l’approvazione di un senatore spagnolo, Vicente Azpitarte, che ha a sua volta risposto: «Confirmo», ha scritto.