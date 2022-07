Il Tempo: Mertens è finalmente libero, nelle prossime ore la Lazio gli presenterà un’offerta 

Ora che l’addio di Mertens al Napoli è diventato ufficiale, la Lazio tenterà il colpo di mercato. Il Tempo ne è convinto. Scrive:

Sarri lo rivorrebbe, è lui che lo ha trasformato in centravanti. Ma c’è l’ostacolo ingaggio.

“Mertens sarebbe il perfetto vice-Immobile, quello che ancora manca alla rosa biancoceleste. In questo modo Cancellieri potrebbe tornare nel suo ruolo naturale, quello di esterno, completando un reparto che farebbe paura a molti. In questo scenario c’è però un ostacolo che va tenuto per forza di cose in considerazione: si tratta dell’ingaggio che il calciatore chiede per firmare a parametro zero con un nuovo club. La cifra è superiore ai 2 milioni di euro netti, molto di più rispetto a quanto sarebbe disposta a sborsare la Lazio. L’unico vantaggio, se così si può chiamare, sta nella durata del contratto: accordo di un anno con opzione per il secondo. Proprio come successo con Reina”.