Il Napoli vuole blindare Koulibaly: il suo rinnovo condiziona il rapporto con Spalletti e lo spogliatoio

Il Napoli vuole blindare Koulibaly, scrive il Corriere del Mezzogiorno. Per Spalletti il senegalese è imprescindibile.

Oggi il Napoli partirà per il ritiro in Val di Sole e potrebbe arrivare il primo contatto con il senegalese per una nuova offerta di rinnovo. Finora la proposta era di 4 milioni che con i bonus arrivava a 4,5, scrive il quotidiano.

“De Laurentiis ha in mente d’alzare la base fissa a 5 milioni con 1 di bonus per blindare Koulibaly, affermarlo come leader azzurro spegnendo la precarietà e le voci di mercato. Spalletti considera la permanenza di Kalidou condizione indispensabile per andare avanti con una squadra competitiva che dovrà disputare anche la Champions League, si è dichiarato pronto ad incatenarsi per lui. Il Comandante in scadenza di contratto non aiuta lo spogliatoio e l’ambiente, Spalletti avrebbe voluto che s’arrivasse all’accordo qualche mese fa”.