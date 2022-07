Il Messaggero: Sarri irritato non poco dal modus operandi lento e approssimativo della Lazio

Il tecnico si è distratto in Toscana per non farsi il sangue amaro, ma ieri è tornato a Roma per il vertice a cena con Tare e Lotito

La Lazio, come tutti gli altri club in realtà, è in alto mare. Da sbrogliare i nodi Acerbi, Luis Alberto, Milinkovic Savic.

Maurizio ha sposato questo progetto. Certo, il solito modus operandi lento e approssimativo della Lazio in questo mese lo ha irritato, ma stavolta apprezza almeno lo sforzo: in ogni mossa societaria c’è sempre la sua voce in capitolo. Lotito sta seguendo le tracce “giovani” della sua lista da gennaio. Peccato si riduca sempre all’ultimo minuto. Il tecnico si è distratto fra l’isola d’Elba e il resto della Toscana per non farsi il sangue amaro, ma ieri è tornato a Roma e in serata si è consumato il vertice a cena con Tare e Lotito.