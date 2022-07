Il Bayern compra un attaccante: Mathys Tel dal Rennes per 28 milioni

Diciassette anni, ha annunciato l’addio sui social. Chissà se i bavaresi proveranno ugualmente a strappare Osimhen al Napoli

In Francia stasera Mathys Tel il 17enne attaccante del Rennes ha salutato su Instagram i suoi tifosi. Ha annunciato il suo addio con un post su Instagram in cui ringrazia il club e tutti coloro che lo hanno supportato in questi anni.

Andrà al Bayern Monaco. Tel è giovanissimo, ha compiuto 17 anni ad aprile. Giocherà agli ordini di Nagelsmann. Andrà ad affiancare Gnabry, Sané, Coman, Choupo-Moting, Mané e Thomas Müller, per il dopo Lewandowski. Chissà se a questo punto il club bavarese proverà ugualmente a strappare Osimhen al Napoli con un’offerta irrinunciabile.

