Graziani: «Bartali mi portò a casa sua per togliermi il malocchio, abitava in una casa buia e dimessa»

Nel giorno del quarantennale della vittoria dell’Italia al Mondiale del 1982, il Corriere dello Sport intervista Ciccio Graziani, che in quella partita giocò solo sette minuti, a causa di un infortunio alla spalla. Parla del suo rapporto con la fede.

«Io ho una fede straordinaria, non finirò mai di ringraziare Dio, tutto quello che succede lo determina lui. Se vivi da cristiano non sbagli mai. Qualche volta mi sono anche arrabbiato con il buon Dio. Quando se ne andò Scirea, per esempio. Perché proprio lui, un esempio di onestà? Poi nel tempo ho capito, nella Nazionale del Paradiso mancava uno come Gaetano. Qualche volta ci ho discusso con il buon Dio. Sono praticante, vado sempre a messa. Quando qualcuno mi dice che potrei anche saltare qualche volta, rispondo che è come se ti invitasse una bella ragazza a cena e dire di no. Mi sono fatto tante domande quando è mancato Paolo Rossi, prima ancora il mister, il presidente Sordillo. Poi ho cercato di dare una logica a queste partenze, non sempre ci sono riuscito. L’aspetto più bello è che un giorno ci ritroveremo».